Dolar
32.26
Euro
34.84
Altın
2,346.58
ETH/USDT
2,913.60
BTC/USDT
61,903.00
BIST 100
10,039.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Potada 57. şampiyonunun belirleneceği play-off mücadelesi yarın başlayacak

Bu sezon 40. play-off heyecanının yaşanacağı Basketbol Süper Lig'de Anadolu Efes tüm play-off'larda mücadele etti.

Ali Korkmaz  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Potada 57. şampiyonunun belirleneceği play-off mücadelesi yarın başlayacak

İzmir

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 57. şampiyonun belli olacağı 2023-2024 sezonunda play-off mücadeleleri yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Play-off uygulamasının 1983-1984 sezonunda başladığı ligde, play-off heyecanı 40. defa yaşanacak. Bu süreçte Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda play-off maçları oynanamadı.

Normal sezonun tamamlanmasıyla Anadolu Efes-Türk Telekom, Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmelerinin oluştuğu play-off çeyrek finalinde 2 galibiyete ulaşacaklar yarı finale yükselecek.

Anadolu Efes tüm play-off'larda yer aldı

Ligde 16 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, play-off'ta en istikrarlı takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip daha önceki tüm play-off'larda mücadele etti. Bu sezon 11. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Fenerbahçe, play-off'ta 39. kez yer alacak.

Bu sezon 34. kez play-off'ta oynayacak Galatasaray, daha önce 5 kez şampiyonluğa ulaştı. İkişer şampiyonluğu bulunan ekiplerden Pınar Karşıyaka en son 2014-2015'te, Beşiktaş Emlakjet de 2011-2012'de şampiyonluk yaşadı.

Bu sezona kadar 42 farklı ekibin yer aldığı play-off'ta Aliağa Petkimspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk kez mücadele edecek.

Play-off oynayacak takımların dışında Eczacıbaşı'nın 8, İTÜ'nün 5, Ülkerspor'un 4, TOFAŞ'ın 2, Altınordu ile Muhafızgücü'nün de birer şampiyonluğu bulunuyor.

Takımların performansları

Play-off'ta mücadele edecek ekiplerin bu sezona kadar play-off'ta aldığı sonuçlar şöyle:

TakımlarSezonOGM
Anadolu Efes39307201106
Beşiktaş251265769
Fenerbahçe3826516897
Galatasaray331899792
Pınar Karşıyaka281174671
Türk Telekom221024062
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Tekirdağ'da okul bahçesinde çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti
Hakkari'de yamaca çarpan minibüsteki 9 kişi yaralandı
Denizli'de sondaj kuyusundan püsküren su kontrol altına alındı
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
Türk bilim adamı Fatih Ömer İlday "Alexander von Humboldt Profesörlüğü"ne layık görüldü

Benzer haberler

Potada 57. şampiyonunun belirleneceği play-off mücadelesi yarın başlayacak

Potada 57. şampiyonunun belirleneceği play-off mücadelesi yarın başlayacak

NBA'de Boston Celtics, konferans yarı final serisinde 3-1 üstünlük yakaladı

Türk Telekom, play-off'ta yarın Anadolu Efes'e konuk olacak

Pınar Karşıyaka, play-off çeyrek final ilk maçında yarın Galatasaray Ekmas'ı konuk edecek

Pınar Karşıyaka, play-off çeyrek final ilk maçında yarın Galatasaray Ekmas'ı konuk edecek
Sakaryaspor, Süper Lig için play-off finalinde rakibini bekliyor

Sakaryaspor, Süper Lig için play-off finalinde rakibini bekliyor
Nuggets ve Pacers, NBA konferans yarı final serisini 2-2'ye getirdi

Nuggets ve Pacers, NBA konferans yarı final serisini 2-2'ye getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet