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Spor, Basketbol

Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacağına inancı tam

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Almanya'da EWE Baskets Oldenburg'a 97-88 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, gruptan çıkacaklarına inandıklarını belirtti.

Ali Korkmaz  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacağına inancı tam

İzmir

Sarıca, yaptığı açıklamada, rakiplerini özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunlarından dolayı kutladı.

İlk devrede iyi kararlar verdiklerini, hücumda etkili olduklarını aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"58 sayıya ulaşarak önemli bir fark yakaladık. Ancak ikinci yarı hakkında yorum yapmak kolay değil. Herkes durdu, oyun planımızın dışına çıktık ve özellikle savunma ribauntlarında büyük sıkıntı yaşadık. Rakibimiz 18 hücum ribaundu almış ve bunun sonucunda maçı maalesef kaybettik. İkinci yarıdaki hataların sorumluluğunu kabullenmemiz gerekli. Hatalarımızı düzeltmek için çalışacağız. Grubumuzda haftaya oynayacağımız bir maçımız daha var. Onu kazanarak bu gruptan çıkacağız."

Lider ekibin doğrudan son 16 turuna kalacağı grupta ikinci ve üçüncü olacak ekipler, son 16 turu için play-in mücadelesine çıkacak.

Pınar Karşıyaka'nın averajla ikinci sırada bulunduğu grupta 19 Aralık Salı günü Pınar Karşıyaka, Belçika'da Filou Oostende'ye konuk olacak. Lider SIG Strasbourg ise Fransa'da EWE Baskets Oldenburg'u konuk edecek.

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