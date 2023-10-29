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Spor, Basketbol

Pınar Karşıyaka, sakatlanan Errick McCollum'dan haber bekliyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Darüşşafaka Lassa'ya 83-78 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Maçı kaybettik ama daha çok Errick McCollum'un durumuna üzüldük, canımız sıkıldı." dedi.

Ali Korkmaz  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Pınar Karşıyaka, sakatlanan Errick McCollum'dan haber bekliyor

İzmir

Sarıca, yaptığı açıklamada, Darüşşafaka Lassa karşısında Errick McCollum'un maçı tamamlayamadığını hatırlatarak, "Maçı kaybettik ama daha çok Errick McCollum'un durumuna üzüldük, canımız sıkıldı. Çok formda bir durumdayken, yırtık şüphesi olduğu için maça devam edemedi." ifadelerini kullandı.

McCollum'un müsabakaya devam edememesinin ardından Jaylon Brown ve Thomas Akyazılı'nın da erken faul problemine girdiğini belirten Sarıca, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Kenan ve Kelan Martin fazlasıyla oyunda kalmak durumunda kaldı. Defalarca üstünlüğün el değiştirdiği bir maçta maçı kaybetmemizin iki önemli nedeni top kayıplarımız ve faul atışları oldu. Ama yine de maçı son ana kadar bırakmayarak kazanma noktasına getirdik ve farkı 2'ye indirdik ancak kazanamadık. Şu andaki tek düşüncemiz çarşamba günkü Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız önemli karşılaşmayı kazanmak ve Errick McCollum'un sağlıklı bir şekilde sahada bizimle olması. Darüşşafaka Lassa'yı tebrik ediyorum."

Dünkü maçın ardından MR'ı çekilen Errick McCollum'un durumunun gün içinde netleşmesi bekleniyor.

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