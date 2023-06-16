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Spor, Basketbol

Pınar Karşıyaka, play-off finali üçüncü maçında Anadolu Efes'i konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ali Korkmaz  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Pınar Karşıyaka, play-off finali üçüncü maçında Anadolu Efes'i konuk edecek

İzmir

Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı yarın saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Seride 2-0 üstün durumda bulunan Anadolu Efes, müsabakayı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Müsabakayı Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde dördüncü karşılaşma 19 Haziran Pazartesi günü yine İzmir'de oynanacak.

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