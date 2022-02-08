Dolar
13.65
Euro
15.57
Altın
1,819.71
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,009.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Phoenix Suns sezonun 43. galibiyetine Chicago Bulls karşısında ulaştı

Amerikan Basketbol Ligi'nde çekişmeli karşılaşmanın sonunda lider Phoenix Suns, Chicago Bulls'u 127-124 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 08.02.2022
Phoenix Suns sezonun 43. galibiyetine Chicago Bulls karşısında ulaştı

Ankara

NBA'e 5 maçla devam edildi. Sezonun formda takımı Phoenix Suns, 53. maçında 43. galibiyetine Bulls deplasmanında ulaşarak Batı Konferansı liderliğini sürdürdü.

Suns'ta Devin Booker 38 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Chris Paul 19 sayı ve 11 asist, JaVale McGee 16 sayı ve 8 ribaunt, Mikal Bridges 15 sayı, Deandre Ayton 13 sayı ve 9 ribaunt, Jae Crowder ise 10 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 21. kez kaybeden Bulls'ta DeMar DeRozan 38 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Zach LaVine 32 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Nikola Vucevic ise 13 sayı ve 12 ribauntluk performans sergiledi.

Lider Miami Heat'ten 35. galibiyet

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Miami Heat, deplasmanda Washington Wizards'ı 121-100 mağlup ederek sezonun 35. galibiyetine imza attı.

Galibiyet serisini 3 maça çıkaran konferans lideri Heat'te 21 sayı ve 7 ribauntla Bam Adebayo, 19 sayıyla Jimmy Butler takımın en skorerleri olurken, 7 dakika 52 saniye sahada kalan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven 4 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist üretti.

Sezonun 29. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta en skorer oyuncu, 20 sayıyla Corey Kispert oldu.

Sonuçlar

Washington Wizards-Miami Heat: 100-121

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 101-116

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 98-110

Chicago Bulls-Phoenix Suns: 124-127

Utah Jazz-New York Knicks: 113-104

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC'ın 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 6 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 96 bin 514 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bin 639'a ulaştı
Hong Kong’da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Benzer haberler

Phoenix Suns sezonun 43. galibiyetine Chicago Bulls karşısında ulaştı

Phoenix Suns sezonun 43. galibiyetine Chicago Bulls karşısında ulaştı

Alperen Şengün'ün takımı Rockets, Cedi Osman'ın forma giydiği Cavaliers'ı yendi

NBA lideri Suns galibiyet serisini 10 maça çıkardı

NBA lideri Phoenix Suns hız kesmiyor

NBA lideri Phoenix Suns hız kesmiyor
Cleveland Cavaliers'ın galibiyetine Cedi Osman'dan 23 sayılık katkı

Cleveland Cavaliers'ın galibiyetine Cedi Osman'dan 23 sayılık katkı
NBA'de Phoenix Suns galibiyet serisini 7 maça çıkardı

NBA'de Phoenix Suns galibiyet serisini 7 maça çıkardı