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Ömer Faruk Yurtseven, NBA kariyerinin en iyi maçını oynadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, 93-83 kazandıkları Orlando Magic maçında 16 sayı ve 15 ribauntla kariyer rekorlarını kırdı.

Hüseyin Burak Demirer   | 27.12.2021
Ömer Faruk Yurtseven, NBA kariyerinin en iyi maçını oynadı Fotoğraf: İsa Terli/AA

Ankara

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Heat, sahasında Magic'i yenerek peş peşe 3. galibiyetini elde etti.

Çaylak oyuncu Ömer, Heat formasıyla ilk kez ilk 5'te sahaya çıktı. 16 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza atan Ömer, sayı ve ribaunt bakımından kariyerinin en yüksek istatistiklerine ulaştı.

Jimmy Butler 17 sayı, 11 ribaunt ve Caleb Martin 17 sayı, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Ligin ikinci en düşük galibiyet yüzdesine sahip Magic'te Gary Harris 20, R.J. Hampton 14 sayı kaydetti.

Furkan, 76ers'ın galibiyetine 14 sayılık katkı yaptı

Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren ekiplerin karşılaşmasında Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı 117-96 mağlup etti.

Misafir 76ers'ı galibiyete, 36 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Joel Embiid ve 23 sayı, 7 ribaunt üreten Tobias Harris taşıdı. Furkan Korkmaz ise 14 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Wizards'ta Spencer Dinwiddie 17 sayı, 6 asist, Montrezl Harrell 15 sayı ve Kyle Kuzma 12 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Miami Heat-Orlando Magic: 93-83

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 96-117

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 102-127

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 144-99

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 144-109

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 117-112

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 113-105

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 100-103

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