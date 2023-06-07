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Spor, Basketbol

Okullar Arası Basketbol Küçükler Türkiye Birinciliği'nde kupalar sahiplerini buldu

Okullar Arası Basketbol Küçükler Türkiye Birinciliği maçları Aydın'da tamamlandı.

Gökhan Düzyol  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Okullar Arası Basketbol Küçükler Türkiye Birinciliği'nde kupalar sahiplerini buldu Fotoğraf: Gökhan Düzyol/AA

Aydın

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Basketbol Türkiye Birinciliği'ne erkeklerde 8, kızlarda 7 takım katıldı.

Kızlarda TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu, Ankara Özel Nesibe Aydın Ortaokulu, Bursa Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, İstanbul Sancak-Soy Ortaokulu, İzmir Torbalı Ticaret Odası 80. Yıl Ortaokulu, Mersin Barbaros Ortaokulu ve Samsun Fatih Ortaokulu, Türkiye şampiyonluğu için ter döktü.

Atatürk Spor Salonu ile Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan maçlar sonucu finalde Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu'nu 60-58 mağlup eden TED Ankara Koleji birinci oldu. Torbalı Ticaret Odası 80. Yıl Ortaokulu'nu 54-51 yenen Ankara Nesibe Aydın Ortaokulu üçüncülük kupasını kazandı.

Erkeklerde kupa Bursa'ya

Şampiyonanın erkekler kategorisinde ise TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu, Bursa Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, İstanbul Özel Ataşehir Bilfen Ortaokulu, İzmir Özel Güzelbahçe Bahçeşehir Koleji Ortaokulu, İzmir Özel Bornova Bilim Doğa Ortaokulu, Konya Özel Diltaş Ortaokulu, Mersin Özel Toros Ortaokulu ve Özel Ordu Bahçeşehir Ortaokulu zirve mücadelesi verdi.

Finalde Bursa Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu'nu 70-51 mağlup eden Mersin Özel Toros Ortaokulu şampiyon olurken, TED Ankara Kolejini 75-71 yenen İzmir Özel Bornova Bilim Doğa Ortaokulu üçüncülüğü elde etti.

Şampiyona sonunda dereceye giren takımlara kupalarını Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu verdi.

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