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Nikola Jokic'in tarihi 'triple-double'ı galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Nikola Jokic'in üstün performansının yardımıyla Charlotte Hornets'ı 119-115 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 19.12.2022
Nikola Jokic'in tarihi 'triple-double'ı galibiyeti getirdi

Ankara

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansında zirve mücadelesi veren Nuggets'ın konuk ettiği Hornets'i 4 sayı farkla geçtiği maçta all-star Jokic, 40 sayı, 27 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı.

Sırp pivot, NBA'de bir maçta 35 ve üzeri sayı, 25 ve üzeri ribaunt, 10 ve üzeri asist yapan 1968'de Wilt Chamberlain'in ardından ikinci oyuncu oldu.

Kentavious Caldwell-Pope 20 sayı, 5 asist, Aaron Gordon 19 sayı, 10 ribaunt, Bruce Brown 16 sayıyla Nuggets'ın sezonun 18. galibiyetine uzanmasına yardımcı oldu.

Mağlubiyet serisi 8 maça çıkan Hornets'te LaMelo Ball 31 sayı, 5 asist, Kelly Oubre 16 sayı, Gordon Hayward 15 sayı, 10 ribaunt, Jalen McDaniels 14 sayı, 5 ribaunt ve Mason Plumlee 11 sayı, 9 ribaunt üretti.

Jordan Poole'dan kariyer rekoru

Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Toronto Raptors'ı 126-110 yenerek 31. maçında 15. galibiyetini aldı.

Warriors'ta Jordan Poole, 43 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Draymond Green 17 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Klay Thompson 17 sayı, 7 ribaunt, JaMychal Green 15 sayı, 7 ribaunt ve Kevon Looney ise 11 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Sezonun 17. mağlubiyetini alan Raptors'ta Pascal Siakam 27 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Fred VanVleet 22 sayı, 8 asist, Scottie Barnes 17 sayı, 5 ribaunt, Malachi Flynn 16 sayı, 6 ribaunt, Chris Boucher 11 sayı, 14 ribauntluk performans sergiledi.

Minnesota Timberwolves, kulüp sayı rekoruyla kazandı

Minnesota Timberwolves, kulüp sayı rekorunu kırdığı maçta, konuk ettiği Chicago Bulls'u 150-126'lık skorla yendi.

Galibiyet ile mağlubiyet sayısı 15'te eşitlenen Timberwolves'ta Anthony Edwards 37 sayı, 11 asist, D'Angelo Russell 28 sayı, 8 asistle skora büyük katkı sağladı.

Bu sezon 18. kez kaybeden Bulls'un en skorer isimleri, 29 sayı, 6 asistle DeMar DeRozan, 23 sayı, 9 ribauntla Nikola Vucevic, 22 sayı, 6 asistle Zach LaVine oldu.

Sonuçlar:

Boston Celtics-Orlando Magic: 92-95

Indiana Pacers-New York Knicks: 106-109

Toronto Raptors-Golden State Warriors: 110-126

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 121-124

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 150-126

Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 119-115

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 119-117

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