Dolar
37.93
Euro
41.09
Altın
3,131.63
ETH/USDT
1,882.70
BTC/USDT
84,340.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

New Orleans Pelicans'ta Williamson ve McCollum sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden New Orleans Pelicans'ta Zion Williamson ve CJ McCollum sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı.

Emre Aşıkçı  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
New Orleans Pelicans'ta Williamson ve McCollum sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı

Istanbul

Pelicans'tan yapılan açıklamaya göre, 19 Mart'ta Minnesota Timberwolves ile oynanan maçta düştükten sonra sırt kemiğinde ezilme meydana gelen Williamson ile 23 Mart'ta Detroit Pistons deplasmanında sakatlanan ve sağ ayak kemiğinde ezilme tespit edilen McCollum sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

New Orleans Pelicans'ta Zion Williamson bu sezon 30 maçta 24,6 sayı ve 7,2 ribaunt, CJ McCollum da 56 maçta 21,1 sayı ortalamayla mücadele etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'i geçti
Bayram tatilinin ilk 3 günü trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da bazı bölgelerde sis etkili oluyor

Benzer haberler

THY Avrupa Ligi'nde 33. hafta heyecanı, yarın başlayacak

THY Avrupa Ligi'nde 33. hafta heyecanı, yarın başlayacak

New Orleans Pelicans'ta Williamson ve McCollum sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı

Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaundu Houston Rockets'ın galibiyetine yetmedi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'yı ağırlayacak
Kadın basketbolunda Fenerbahçe-Beşiktaş yarı final serisi başlayacak

Kadın basketbolunda Fenerbahçe-Beşiktaş yarı final serisi başlayacak
NBA'de çıkan kavgada 5 oyuncu ve 2 antrenör ihraç edildi

NBA'de çıkan kavgada 5 oyuncu ve 2 antrenör ihraç edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet