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NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı.

Mutlu Demirtaştan   | 21.05.2022
NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri belli oldu

İstanbul

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonunun en iyi savunma 5'leri, 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamayla belirlendi.

Bu sezon "yılın savunmacısı" ödülüne de layık görülen Boston Celticsli Marcus Smart, oylamada en fazla tercih edilen isim oldu.

Yılın en iyi savunma 5'lerine giren basketbolcular şöyle:

En iyi 5

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Mikal Bridges (Phoenix Suns)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies)

Marcus Smart (Boston Celtics)

En iyi ikinci 5

Bam Adebayo (Miami Heat)

Draymond Green (Golden State Warriors)

Jrue Holiday (Milwaukee Bucks)

Matisse Thybulle (Philadelphia 76ers)

Robert Williams (Boston Celtics)

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