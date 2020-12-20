Euro
9.35
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,880.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Utah Jazz'dan Fransız pivot Rudy Gobert'e rekor kontrat

Utah Jazz ile 5 yıl için 205 milyon dolar karşılığında anlaşan Gobert, NBA tarihinin en fazla kazanan pivotu oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 20.12.2020
NBA'de Utah Jazz'dan Fransız pivot Rudy Gobert'e rekor kontrat

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Fransız pivot Rudy Gobert, takımı Utah Jazz ile rekor sözleşmeye imza attı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Jazz'ın 28 yaşındaki Gobert ile 205 milyon dolar karşılığında 5 yıllık yeni kontrat imzaladığı belirtildi.

Bu anlaşmayla Gobert'in NBA tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye sahip pivot olduğu ifade edildi.

Jazz'da 2013'ten bu yana forma giyen Gobert, iki kez yılın savunma oyuncusu ödülünü kazanmış, bir defa da all-star seçilmişti.

Gobert, geçen sezon takımıyla maç başına 15,1 sayı, 13,5 ribaunt, 2 blok ortalamalarıyla oynamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de onaylanan ikinci aşı Moderna'nın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Avusturya, İngiltere’de tespit edilen Kovid-19’un yeni türü nedeniyle uçak seferlerini yasaklayacak
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 316 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti
Londra'da Kovid-19 salgınına karşı dördüncü aşama önlemler uygulanmaya başladı

Benzer haberler

NBA'de Utah Jazz'dan Fransız pivot Rudy Gobert'e rekor kontrat

NBA'de Utah Jazz'dan Fransız pivot Rudy Gobert'e rekor kontrat

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: Ligde yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz

NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi

Anadolu Efes, Moskova deplasmanında mağlup oldu

Anadolu Efes, Moskova deplasmanında mağlup oldu
Basketbolda erteleme maçları yarın oynanacak

Basketbolda erteleme maçları yarın oynanacak

Anadolu Efes'te 7. dalya heyecanı

Anadolu Efes'te 7. dalya heyecanı