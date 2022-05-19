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NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2021-22 sezonunda forma giyen en iyi çaylak oyunculardan kurulan iki takım duyuruldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 19.05.2022
NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu

Ankara

NBA'den yapılan açıklamaya göre, spor yazarları ve yayıncıların oylarıyla yapılan değerlendirmenin ardından sezonun en iyi iki çaylak takımı belirlendi.

Sezonun en iyi çaylak oyuncusu seçilen Toronto Raptorslı Scottie Barnes'ın yer aldığı birinci takımın ilk 5'indeki diğer oyuncular, Cade Cunningham (Detroit Pistons), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), Franz Wagner (Orlando Magic) ve Jalen Green (Houston Rockets) oldu.

İkinci çaylak takımın ilk ilk 5'inde ise Herbert Jones (New Orleans Pelicans), Josh Giddey (Oklahoma City Thunder), Bones Hyland (Denver Nuggets), Ayo Dosunmu (Chicago Bulls) ve Chris Duarte'ye (Indiana Pacers) yer verildi.

Houston Rockets formasıyla NBA'de ilk sezonunu tamamlayan milli oyuncu Alperen Şengün ise ikinci takım kadrosu için 13 oy almasına rağmen ilk 5'e giremedi.

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