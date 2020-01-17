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NBA'de Milwaukee Bucks galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde milli oyuncu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Boston Celtics'i 128-123 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 17.01.2020
NBA'de Milwaukee Bucks galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Ankara

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, sezonun 37. galibiyetini, konuk ettiği Boston Celtics'i 5 sayı farkla mağlup ederek aldı.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 17 ribaunt, 7 asistle "double double" yaparken, Khris Middleton 23, Donte DiVincenzo 19, Brook Lopez ise 16 sayı kaydetti. Oyuna sonradan girerek 15 dakika 44 saniye sahada kalan Ersan İlyasova ise 8 sayı, 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 13. yenilgisini alan Celtics'te Kemba Walker 40 sayı, 11 ribaunt, Marcus Smart 24 sayı ve Jayson Tatum da 17 sayı üretti.

Ingram'ın kariyer rekoru, Pelicans'a galibiyeti getirdi

Batı Konferansı temsilcilerinin normal süresi 122-122 biten çekişmeli mücadelesinde New Orleans Pelicans, ağırladığı Utah Jazz'ı 138-132 mağlup etti.

Bu sezon 16. kez kazanan Pelicans'ta 49 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle galibiyette başrolü oynayan Brandon Ingram, kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Derrick Favors 21 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken, E'Twaun Moore ise 16 sayı üretti.

Sezonun 13. yenilgisini alan Jazz'da Donovan Mitchell 46 sayı, 6 ribaunt, Bojan Bogdanovic 26 sayı ve Rudy Gobert 17 sayı, 14 ribauntluk performans sergiledi.

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