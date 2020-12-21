NBA'de Los Angeles Lakers'tan Kyle Kuzma'ya 3 yıllık yeni kontrat
Amerikan Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Los Angeles Lakers, Kyle Kuzma ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
İstanbul
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) internet sitesinde yer alan haberde, son şampiyon Los Angeles Lakers'ın, Kyle Kuzma ile 40 milyon dolar karşılığında 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.
Kısa ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapabilen 25 yaşındaki ABD'li oyuncu Kuzma, 2017'de 1. tur 27. sıradan draft edilmişti.
Kuzma, geçen sezon Lakers formasıyla maç başına 12,8 sayı, 4,5 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.