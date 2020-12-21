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NBA'de Los Angeles Lakers'tan Kyle Kuzma'ya 3 yıllık yeni kontrat

Amerikan Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Los Angeles Lakers, Kyle Kuzma ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Mutlu Demirtaştan   | 21.12.2020
NBA'de Los Angeles Lakers'tan Kyle Kuzma'ya 3 yıllık yeni kontrat

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) internet sitesinde yer alan haberde, son şampiyon Los Angeles Lakers'ın, Kyle Kuzma ile 40 milyon dolar karşılığında 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Kısa ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapabilen 25 yaşındaki ABD'li oyuncu Kuzma, 2017'de 1. tur 27. sıradan draft edilmişti.

Kuzma, geçen sezon Lakers formasıyla maç başına 12,8 sayı, 4,5 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

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