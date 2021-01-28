NBA'de Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen maçların tarihi değişecek
NBA'den yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarından dolayı bugüne kadar 22 maçın ertelendiği ve bu karşılaşmaların tarihlerinde bazı değişiklikler yapılacağı belirtildi.
Ankara
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maçların programında değişiklik yapılacağı duyuruldu.
NBA'den yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarından dolayı bugüne kadar 22 maçın ertelendiği ve bu karşılaşmaların tarihlerinde bazı değişiklikler yapılacağı belirtildi.
Buna göre, sezonun ikinci devresinde yapılması planlanan bu karşılaşmaların bir çoğu, ilk devre bitmeden oynanacak.
Bu durumdan en çok etkilenen Washington Wizards ile Memphis Grizzlies, takımlarındaki Kovid-19 vakaları nedeniyle bu sezon 6'şar maça çıkamadı.
Öte yandan, 20-27 Ocak tarihlerinde 492 basketbolcuya uygulanan yeni tip koronavirüs testlerinde bir kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı da ifade edildi.
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