Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Harden yeni takımındaki kariyerine rekorla başladı

James Harden, yeni takımı Brooklyn Nets ile çıktığı ilk maçında, NBA tarihinde yeni takımındaki ilk maçında 30 sayının üzerine çıkarak "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.

Yunus Kaymaz   | 17.01.2021
NBA'de Harden yeni takımındaki kariyerine rekorla başladı

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, sahasında Orlando Magic'i 122-115 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. All-star oyuncusu James Harden'ın 32 sayı, 12 ribaunt ve 14 asistle "triple double" yaptığı maçta Magic'i 7 sayı farkla mağlup eden Nets, üst üste üçüncü, bu sezon sekizinci galibiyetini elde etti.

Ligde 8 kez all-star seçilen ve 3 defa sayı kralı olan Harden, NBA tarihinde yeni takımındaki ilk maçında 30 sayının üzerine çıkarak "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.

Harden, NBA'de yeni takımındaki ilk maçında "triple double" yapan yedinci isim olarak tarihe geçti. Daha önce Russell Westbrook, Elfrid Payton, Lewis Lloyd, John Shumate, Nate Thurmond ve Oscar Robertson bunu başarmıştı.

Nets'te 42 sayı üreten Kevin Durant, maçın en skorer ismi olurken, Joe Harris 17, Jeff Green 10 sayılık katkı sağladı.

Magic'te ise Nikola Vucevic'in 34 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Terrence Ross 23 sayı kaydetti.

Sonuçlar

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 103-91

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 122-115

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 116-113

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 106-104

Miami Heat-Detroit Pistons: 100-120

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 112-106

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 95 milyonu geçti
Valilik ve kaymakamlıklarca Kovid-19 tedbirlerine yönelik 37,5 milyon denetim yapıldı
Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında Kovid-19 aşı uygulaması başlıyor
İngiliz ekonomisi salgından derin yara aldı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 968 bini geçti

Benzer haberler

NBA'de Harden yeni takımındaki kariyerine rekorla başladı

NBA'de Harden yeni takımındaki kariyerine rekorla başladı

NBA'de Cavaliers Cedi'nin 25 sayı attığı Knicks maçını kazandı

NBA'de 76ers Heat'i mağlup etti

NBA'de Lakers ve Bucks kazanmaya devam etti

NBA'de Lakers ve Bucks kazanmaya devam etti
NBA'de Lakers üst üste üçüncü galibiyetini aldı

NBA'de Lakers üst üste üçüncü galibiyetini aldı
NBA'de Bucks, deplasmanda Magic'i yendi

NBA'de Bucks, deplasmanda Magic'i yendi