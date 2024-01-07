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NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Bucks'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, sahasında Milwaukee Bucks'ı 112-108 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Bucks'ı yendi

İstanbul

NBA'e 4 maçla devam edildi. Bu sezon performansıyla dikkati çeken Alperen Şengün, Rockets'ın Bucks karşısında aldığı galibiyette 21 sayı, 11 ribaunt, 4 asistle "double-double" yaptı.

Sezonun 18. galibiyetini elde eden Rockets'ta Jeff Green ve Jalen Green 16'şar sayı kaydetti.

Son 4 maçta 3'üncü olmak üzere 11. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 48 sayı, 17 ribauntluk performansı yenilgiyi engelleyemedi.

Lider Celtics kazanmaya devam ediyor

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, deplasmanda Indiana Pacers'ı 118-101 yenerek 28. galibiyetine ulaştı.

Celtics'te Jayson Tatum 38 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, Jaylon Brown ise 31 sayı, 4 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.

Altı maçlık galibiyet serisi sona eren ve 15. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta Bennedict Mathurin 20 sayı, 4 ribaunt, Tyrese Haliburton 17 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla oynadı.

Sonuçlar

Washington Wizards-New York Knicks: 105-121

Indiana Pacers-Boston Celtics: 101-118

Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 109-120

Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 112-108

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