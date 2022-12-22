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Spor, Basketbol

NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" performansı Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı karşılaşmada Orlando Magic'e 116-110 yenildi.

Mutlu Demirtaştan   | 22.12.2022
NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" performansı Rockets'a yetmedi

İstanbul

NBA'e 11 maçla devam edildi. Alperen Şengün, Rockets'ın evinde Magic'e kaybettiği mücadelede ilk 5'te sahaya çıkarak yaklaşık 32 dakika süre aldı ve 13 sayı, 12 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi.

Sezonun 22. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta Kevin Porter Jr 31, Jalen Green 21 sayı attı.

Son 8 maçta 7. kez kazanan ve 12 galibiyete ulaşan Magic'te Paolo Banchero 23 sayı, 13 ribauntla ön plana çıktı. Franz Wagner 25 ve Cole Anthony 15 sayılık katkı sağladı.

Cavaliers, Bucks engelini aştı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın görev yaptığı Cleveland Cavaliers, sahasında Milwaukee Bucks'ı 114-106 mağlup etti.

Üst üste 5 olmak üzere 22. galibiyetini alan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 36, Darius Garland 23, Jarrett Allen 19 sayı kaydetti. Cedi Osman ise 17 dakika oynadığı mücadeleyi 6 sayı 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Doğu Konferansı lideri Bucks'ta yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun 45 sayı, 14 ribaunt, 4 asistlik performansı, sezonun 9. yenilgisini önleyemedi.

Nets, rekor ilk yarı performansıyla kazandı

Brooklyn Nets, ilk devrede rekor kırdığı skor performansıyla Golden State Warriors'ı 143-113 yendi.

İlk yarıda 91 sayı atan ev sahibi Nets, bu alanda takım rekoru kırdı. Ayrıca Nets, 1990'da Denver Nuggets'a 107 sayı atan Phoenix Suns ve 2018'de Chicago Bulls potasına 92 sayı gönderen Warriors'ın ardından bir NBA maçının ilk yarısında en yüksek sayıya ulaşan üçüncü takım oldu.

Bu sezon 20. galibiyetini elde eden Nets'te Warriors'a karşı 9 oyuncu çift haneli sayıya ulaştı. Kevin Durant 23, Edmond Sumner 16 ve Royce O'Neale 14 sayıyla galibiyette ön plana çıktı.

Andrew Wiggins, Stephen Curry ve Klay Thompson'ın oynamadığı Warriors'ta James Wiseman'ın 30, Patrick Baldwin Jr ve Moses Moody'nin 17'şer sayısı, sezonun 18. mağlubiyetini önleyemedi.


- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 114-106

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 113-93

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 108-110

Boston Celtics-Indiana Pacers: 112-117

Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 143-113

New York Knicks-Toronto Raptors: 106-113

Houston Rockets-Orlando Magic: 110-116

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 99-104

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 101-98

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 134-120

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 126-105

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