NBA'de Alperen Şengün'ün 25 sayısı Rockets'a galibiyet için yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Memphis Grizzlies'a 130-125 yenildi.
İstanbul
NBA'e 10 maçla devam edildi. Grizzlies, konuk ettiği Rockets'ı 5 sayı farkla mağlup etti.
Memphis Grizzlies'ta Jaren Jackson, kaydettiği 37 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve bu performansıyla takımını galibiyete taşıdı.
Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Grizzlies deplasmanında 32 dakika süre alarak 25 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 top çalmayla oynamasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.
Houston Rockets'ta Jalen Green 32, Kenyon Martin ise 31 sayıyla oynadı.
76ers, yıldız oyuncularının sakatlığına rağmen Bulls'u yendi
Chicago Bulls'u deplasmanda 116-91 yenen Philadelphia 76ers'ta James Harden, sakatlığı nedeniyle maçta oynamazken Joel Embiid ise sağ baldırındaki bir gerilme nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.
Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta 3 dakika 15 saniye süre aldı ve 2 sayı kaydetti.
Konuk ekipte De'Anthony Melton, 25 sayıyla maçın en skorer oyuncu oldu ve takımının galibiyetine katkı verdi.
Chicago Bulls'ta ise Coby White, 19 sayı attı.
Lauri Markkanen'in 40 sayısı galibiyet için yeterli olmadı
Portland Trail Blazers, Utah Jazz'ı 127-115 yenerek 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
Blazers'ta Damian Lillard, 30 sayı kaydederek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Utah Jazz'da 40 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yapan Lauri Markkanen'in performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Sonuçlar
- Washington Wizards-Denver Nuggets: 104-118
- Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 125-127
- Miami Heat-New York Knicks: 127-120
- Toronto Raptors-Indiana Pacers: 114-118
- Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 91-116
- Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 130-125
- Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 130-94
- Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 125-124
- Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 115-127
- Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 122-111