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NBA All-Star yarışmalarına katılacak oyuncular belirlendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star organizasyonunda smaç, üç sayı ve yetenek yarışmalarına katılacak oyuncular belli oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 09.02.2022
NBA All-Star yarışmalarına katılacak oyuncular belirlendi

İstanbul

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre smaç yarışmasında Cole Anthony (Orlando Magic), Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors), Obi Toppin (New York Knicks) ve Jalen Green (Houston Rockets) mücadele edecek.

Üç sayı yarışmasında CJ McCollum (New Orleans Pelicans), Trae Young (Atlanta Hawks), Zach LaVine (Chicago Bulls), Desmond Bane (Memphis Grizzlies), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Fred VanVleet (Toronto Raptors), Luke Kennard (Los Angeles Clippers) ve Patty Mills (Brooklyn Nets) yer alacak.

Bu yıl değişen formatıyla yetenek yarışmasında ise üçer oyuncudan oluşan üç takım sahaya çıkacak. Çaylaklar takımında Scottie Barnes (Toronto Raptors), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Josh Giddey (Oklahoma City Thunder), Cavaliers takımında Jarrett Allen, Darius Garland, Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) ve Antetokounmpo takımında Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Alex Antetokounmpo (Raptors905) kozlarını paylaşacak.

NBA All-Star 2022 yarışmaları, ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'un ev sahipliğinde 20 Şubat Pazar sabaha karşı gerçekleştirilecek.

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