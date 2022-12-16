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NBA All-Star oylaması, 20 Aralık'ta başlıyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı oylaması, 20 Aralık Salı günü başlayacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 16.12.2022
NBA All-Star oylaması, 20 Aralık'ta başlıyor

Ankara

ABD'nin Salt Lake City kentindeki Vivint Arena'nın 20 Şubat 2023'te ev sahipliği yapacağı 72. NBA All-Star maçı için oylama, 20 Aralık Salı günü TSİ 19.00'da start alacak.

NBA.com ve NBA mobil uygulaması üzerinden yapılacak oylama, 22 Ocak 2023'e kadar devam edecek. Oylamada, taraftarların yüzde 50, NBA oyuncuları ve basının ise yüzde 25'er etkisi olacak.

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