NBA All-Star oylaması, 20 Aralık'ta başlıyor
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı oylaması, 20 Aralık Salı günü başlayacak.
Ankara
ABD'nin Salt Lake City kentindeki Vivint Arena'nın 20 Şubat 2023'te ev sahipliği yapacağı 72. NBA All-Star maçı için oylama, 20 Aralık Salı günü TSİ 19.00'da start alacak.
NBA.com ve NBA mobil uygulaması üzerinden yapılacak oylama, 22 Ocak 2023'e kadar devam edecek. Oylamada, taraftarların yüzde 50, NBA oyuncuları ve basının ise yüzde 25'er etkisi olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.