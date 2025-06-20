Milli basketbolcular, Yunanistan maçına galibiyet parolasıyla çıkıyor
Milli basketbolcular Pelin Bilgiç ve Esra Ural Topuz, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda yarın ev sahibi Yunanistan ile oynanacak maçtan galibiyetle ayrılacaklarına inanıyor.
Atina
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Pelin Bilgiç, yarın ev sahibi Yunanistan ile oynanacak 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçını kazanarak galibiyeti Türkiye'ye armağan etmek istediklerini söyledi.
Pelin Bilgiç, Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ardından Yunanistan maçına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
Turnuvada gruptaki son maça kadar çok iyi mücadele ettiklerini belirten milli basketbolcu, "Yunanistan maçının öneminin farkındayız. Bu gerçekten hem bizim adımıza hem kadın basketbolu adına çok önemli bir maç. Hazırlıklarımızı tamamladık. Elimizden gelenin fazlasını da yaparak bu maçı alacağımıza inanıyorum. Bu galibiyeti ülkemize hediye etmek istiyoruz. İnşallah hep beraber maç sonu mutlulukla bunu kutlayacağız." ifadelerini kullandı.
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"İnşallah kazanacağız"
Ev sahibi avantajının dezavantaja dönüşebileceğini vurgulayan Pelin Bilgiç, Yunanistan'dan daha iyi bir takım olduklarını belirtti.
Yunanistan'a karşı taraftar desteğinden etkileneceklerini düşünmediğini anlatan milli basketbolcu, "Tabii ki taraftarının önünde oynamak, ev sahibi için önemli ama bana göre bu ters etki de yaratabilir. Onlar stres altına girebilir. Bence şu an biz daha iyi bir takımız ve konsantrasyon olarak dışarıdan gelen seslere çok kulak asacağımızı düşünmüyorum. İnşallah kazanacağız." diye konuştu.
"Oynadığımız basketbol kesinlikle tesadüf değildi"
Milli basketbolcu, Fransa'ya 71-69 yenildikleri grup ilk maçında ortaya koydukları performansla kendilerini ispatladıklarını ifade etti.
Fransa maçındaki performansın şaşırtıcı olmadığını aktaran Pelin Bilgiç, "Bence oynadığımız basketbol kesinlikle tesadüf değildi. Bu takımlara karşı mücadele edebileceğimizin her zaman farkındaydık. Bundan önce bunu sahada çok fazla gösterememiş olsak da bu turnuvada böyle bir başlangıç yaparak bunu insanlara, herkese göstermiş olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah yarın Yunanistan maçını da kazandıktan sonra hem o maçın bir tesadüf olmadığını hem de bizim gerçekten hak ettiğimizi göstereceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Esra Ural Topuz, Yunanistan'daki zorlu atmosferde kazanacaklarına inanıyor
Esra Ural Topuz, Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ardından Yunanistan maçına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
Çok önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan milli oyuncu, "Hepimiz, her şeyin, neyin ne olduğunun farkındayız. Bizi nasıl bir atmosferin beklediğinin farkındayız. Bunun için hazırlandık. Bildiğiniz üzere son üç Avrupa Şampiyonası'nda istediklerimizi alamamıştık. Bunun hırsı hepimizde var. Yarın maça üç Avrupa Şampiyonası'nda biriktirdiğimiz hırs ve geçmişten gelen birikimlerle birlikte çok güçlü ve inançlı bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Takımda moraller yerinde. Herkes en iyi performansını ortaya koyup sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor." şeklinde konuştu.
"Takım arkadaşlarıma güveniyorum"
Büyük takım tecrübesine sahip olduklarını belirten Esra Ural Topuz, Yunan taraftarların oluşturacağı zorlu atmosferden etkilenmeyeceklerini ifade etti.
Bu tip zor maçları daha önce çok oynadıklarını kaydeden tecrübeli pivot, "Büyük bir destek olacağını, salonun dolu olacağını tahmin ediyoruz. Fakat biz ülkemizde de büyük kulüplerde oynadık. Bence bu tecrübeye sahip oyuncularız. Tabii ki bunun avantajı da dezavantajı da var ama ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. Hep birlikte bunu avantaja çevireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"Kendimizi, kapasitemizi gösterebildik"
Esra Ural Topuz, Fransa'ya 71-69 yenildikleri gruptaki ilk maçta ortaya koydukları performansla kapasitelerini gösterdiklerini belirtti.
Takımının performansıyla gurur duyduğunu aktaran milli basketbolcu, "Çok güzel bir mücadeleydi. Kendimizi, kapasitemizi gösterebildik. Öncelikle Yunanistan maçını geçelim, sonra konuşalım. Çünkü ben yaşamadan büyük konuşmayı sevmiyorum. Bu maçı geçtikten sonra göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.
Maç hazırlıkları tamamlandı
Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.
Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda taktik çalışma yapan milliler, basına açık tutulan son bölümde ise şut çalıştı.
Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçını, Barış ve Dostluk Salonu'nda yarın saat 20.30'da Yunanistan ile oynayacak.
Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada ise İsviçre'yi 91-67 mağlup etti.
Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan milli takım, Yunanistan'a karşı galip gelmesi halinde grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkacak. Milliler, karşılaşmayı kaybetmesi halinde ise turnuvaya veda edecek.
A Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, lider olarak son 8 arasına kalmayı garantilemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.