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Spor, Basketbol

Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 98- 71 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Ahmet Bayram   | 02.05.2022
Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi Fotoğraf: Ahmet Bayram - AA

Manisa

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 29. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 98-71 mağlup etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla son hafta öncesinde ligi lider bitirmeyi garantiledi ve gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcular, coşkularını taraftarlarıyla paylaştı.


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