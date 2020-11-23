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Los Angeles Lakers, İspanyol pivot Marc Gasol'u kadrosuna kattı

Lakers'ın Toronto Raptors'tan ayrılan 35 yaşındaki Gasol ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Mutlu Demirtaştan   | 23.11.2020
Los Angeles Lakers, İspanyol pivot Marc Gasol'u kadrosuna kattı

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers, İspanyol pivot Marc Gasol'u renklerine bağladı.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Lakers'ın Toronto Raptors'tan ayrılan 35 yaşındaki Gasol ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Gasol, 2007'de draft edildiği Lakers'ta forma giymemiş ve takasla Memphis Grizzlies'a gönderilmişti. Daha sonra Toronto Raptors'ta görev yapan tecrübeli pota altı oyuncusu, 2019'da takımıyla şampiyonluk yaşamıştı.

Tecrübeli basketbolcu, geçen sezon Raptors formasıyla 7,5 sayı, 6,3 ribaunt ve 3,3 asist ortalamaları yakalamıştı.

Öte yandan Lakers'ın pivot Javale McGee ve ikinci tur draft hakkını Cleveland Cavaliers'a göndererek karşılığında Alfonzo McKinnie ve Jordan Bell'i kadrosuna kattığı da açıklandı.

Lakers daha önce Montrezl Harrell, Wesley Matthews ve Dennis Schröder'i transfer etmiş, Kentavious Caldwell-Pope'un ise sözleşmesini uzatmıştı.

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