Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddia edildi
ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirdiği iddia edildi.
New York
ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddia edildi.
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