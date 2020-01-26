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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddia edildi

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Betül Yürük   | 26.01.2020
Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddia edildi

New York

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddia edildi.

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