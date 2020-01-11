Euro
6.54
Dolar
5.88
BIST 100
118,663.70
Altın
1,559.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Başakşehir’de bir iş yerinde yangın çıktı.
logo
Spor, Basketbol

Kadın basketbolunda derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında yarın Beşiktaş TRC İnşaat, lider Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk edecek.

Erkan Tiryaki   | 11.01.2020
Kadın basketbolunda derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak

İstanbul

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında yarın derbide Beşiktaş TRC İnşaat, sahasında lider Fenerbahçe Öznur Kablo'yla karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Salonu'nda oynanacak 14. hafta mücadelesi saat 15.15'te başlayacak.

Ligde ilk yarıyı 12 galibiyet, 1 yenilgiyle zirvede tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, tek mağlubiyetini geçen hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare karşısında aldı.

Beşiktaş TRC İnşaat ise altışar galibiyet ve mağlubiyetle ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde son 3 maçını da galip bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında 43 sayı farkla 97-54 kazanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

Kadın basketbolunda derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak

Kadın basketbolunda derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak