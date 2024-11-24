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Spor, Basketbol

Kadın basketbolunda Beşiktaş-Galatasaray derbisi yarın yapılacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide yarın Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

Emrah Oktay  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Kadın basketbolunda Beşiktaş-Galatasaray derbisi yarın yapılacak

İstanbul

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki maç saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş ve Batuhan Mert Gül hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde geride kalan bölümde 6 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, üçer galibiyet ve yenilgiyle 9. sırada yer aldı. Zirve mücadelesinde 3. sırada olan sarı-kırmızılı ekip ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.



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