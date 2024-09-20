İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi protokolü imzalandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonunun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı.
İstanbul
Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bakanlıkların yetkilileri ve konuklar katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı konuşmada Basketbol Gelişim Merkezi'nin çok güzel bir eser olduğunun altını çizdi.
Merkezde 10 bin kişilik salon ve milli takımın kamp merkezinin yanı sıra otel, müze ve altyapılar için 3 salonun yer aldığına dikkati çeken Bakan Bak, spor lisesinin de burada yer almasını istediklerini söyledi.
Lise ve üniversite yıllarında basketbolla çok ilgili olduğunu da vurgulayan Bakan Bak, "Biz bu heyecanı burada da yaşamak istedik. Yetenek taraması projesi çerçevesinde çocuklarımızı en az 2 branşa yönlendirmek için çalışıyoruz. Tesislere yapılan yatırımlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesiyle Türkiye'nin dört bir yanına onlarca tesis yapıldı. Bunların zirve örneklerinden birisi de Basketbol Gelişim Merkezi. Avrupa'da böyle bir tesis yok. Burada basketbol lisesi projesini de başlatmış olduk." ifadelerini kullandı.
"Buradan çok başarılı sporcular, yöneticiler çıkacak"
Spor lisesinin yalnızca sporcu değil, sporda önemli görevler üstlenecek yöneticiler de yetiştireceğine dikkati çeken Bakan Bak, şöyle konuştu:
"Spor bir endüstri. Herkes milli takımda yer alacak diye bir kural yok. Şirketlerin ve kulüplerin CEO'ya da ihtiyacı var. Buradan mezun olacak çocuklarımız başka görevlerde de yer alabilecek." dedi.
Tematik spor liselerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in emeğinin olduğunu belirten bakan Bak, şöyle devam etti:
"Onun da hayaliydi burası. Tebrik etmek gerekiyor. Ben burada çocuklarımızın 17 Yaş Altı maçlarını da izledim. Finali kaçırmıştık. Arkadan gelen jenerasyonu iyi bir eğitimle yetiştirmemiz gerekiyor. Türk sporunda özellikle liselerin ve üniversitelerin daha etkin olmasını istiyoruz. Liseleri bu rekabetin içine sokmamız lazım. Spor ülkesi olmak istiyoruz, gençlere yatırım yapmak istiyoruz. Ben inanıyorum ki buradan çok başarılı sporcular, yöneticiler ortaya çıkacak. Türk sporu çok daha iyi noktalara gidecek. Burada olmaktan da mutluluk duyuyoruz."
Bakan Tekin: Federasyonumuz çocuklarımıza kariyer rehberliği yapacak
Bakan Tekin ise Milli Eğitim Bakanlığındaki müsteşarlık görevini yürüttüğü dönemi anımsatarak, o dönem peşinden koştuğu bir hayali olduğunu söyledi.
Tekin, Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, dünyada eşi benzeri görülmemiş ölçüde hem eğitim hem de spor anlamında tesisleşme süreci yaşandığını kaydederek, "Bunun içini doldurabilecek, sporla eğitimi, akademik eğitimle sportif eğitimi yan yana getirecek bir süreci yürütmenin Milli Eğitim Bakanlığının görevi olduğunu düşünüyordum ve bunu kendime hayal edindim. O tarihte, 2014 yılında 'Proje Okulu' diye bir kavram hayata geçirdik. Meslek liselerinde başladık. Spor liselerimizi tematik hale getirip, küçük yaşlardan itibaren gençlerimizin, çocuklarımızın yeteneklerine uygun sportif eğitim almalarını ve bu şekilde Türkiye'nin sportif altyapısına hizmet edebileceğimizi düşünüyordum." ifadelerini kullandı.
"Proje Okul" tanımlaması yapılan okullarda müfredat oluşturmak, eğitici kadroların görevlendirilmesi gibi konularda istisnai özellikler getirdiklerini belirten Tekin, ticaret ve sanayi odaları ile büyük sanayi kuruluşlarıyla ortak meslek liseleri yaptıklarını dile getirdi.
Tekin, sportif anlamda başta, Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, spor federasyonlarıyla ortak okullar açarak, çocukların "Akademik eğitim mi, sportif eğitim mi" kavgasının içine sokmadan hem sportif altyapısının gelişmesi hem de akademik eğitimini sağlıklı bir şekilde almasını temin etmek üzere projeler geliştirdiklerini anlattı.
Bunun en başarılı örneğinin Türkiye Voleybol Federasyonuyla beraber yürüttükleri Ankara'daki Voleybol Lisesi olduğunu belirten Tekin, bunun ardından da Teknik Direktör Fatih Terim'le 2014'te Riva'daki Futbol Lisesi'ni hayata geçirdiklerini aktardı.
Bakan Tekin, bugün Türkiye Basketbol Federasyonuyla ülkeye, millete hizmet edebilecek büyük bir projenin bir ayağını daha hayata geçirmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları söyledi:
"Bu projelerimizle çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren alıp, ilgili ya da yeteneklerinin olduğu spor dallarında, o spor dalının gerektirdiği düşünce biçimlerini kazandırarak, kültürünü geliştirerek, çocuklarımıza, gençlerimize rol model olabilecek, yurt dışında ülkemizi temsil edebilecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle zeki, çevik ve ahlaklı sporcu olarak yetiştirebileceğimiz hizmeti vermek için çaba sarf ettik. Bunun başlangıcını yaptık."
Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerinde inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nin 29 yıllığına bakanlık uhdesinde olacağını kaydeden Tekin, şöyle devam etti:
"Okulun derslikleri, spor salonları, eğitim materyalleri federasyon tarafından donatılmış olacak. Okulun programları ve ders sistematiği Basketbol Federasyonunun belirleyeceği uzmanlarca hazırlanacak, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızla irtibatlı olarak onaylanıp yürürlüğe sokulacak. Öğrencilerimiz TBF'nin eğitim, kamp, antrenman ve müsabakalarına katılacak. Federasyonumuz çocuklarımıza bu anlamda kariyer rehberliği yapacak. Hakemlik, antrenörlük, kondisyonerlik, spor yönetimi gibi eğitim seminerleri ve benzeri organizasyonlar yürütülecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın mevzuatına uygun bir biçimde öğrencilerimize başarı bursu ve harçlık ödemesi de yapılacak."
Tekin, hazırlık sürecinde TBF'yle sağlıklı bir istişare süreci yürüttüklerini ve en ince ayrıntısına kadar planladıklarını belirterek, "İnşallah Türkiye'nin sportif altyapısına, özelde de basketbolla ilgili altyapısına hizmet edecek güzel bir girişim olur." temennisinde bulundu.
Türkoğlu: "Devrim niteliğinde bir projenin temeli"
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun geleceği adına çok önemli bir protokol gerçekleştirildiğini vurguladı.
Gençleri basketbola kazandırmak, sporun temellerini güçlendirmek adına önemli bir projenin hayata geçirildiğinin altını çizen Türkoğlu, şunları söyledi:
"Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını 29 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki kulüplerimize, bu tesisin imkanlarıyla sporcu yetiştireceğiz, yönetici ve maddi kaynak sağlayacağız. Bugün de İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nin protokol imzasını atacağız. Devrim niteliğinde bir projenin temeli. Bu projede emeği geçen herkese, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederim. İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi, 'Basketbol bir spor değil, aynı zamanda eğitim ve karakter gelişimi' dediğimiz vizyonumuzu ortaya koymaktadır. Bu okul, kurulu olduğu 1200 metrekare alandaki modern donanımıyla, 200 öğrenciye hizmet verecek. Bu vesileyle İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi hayırlı olsun diyorum."
Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, imzalanan protokolle basın mensuplarına poz verdi.
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