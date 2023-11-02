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Spor, Basketbol

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta mücadelesi yarın başlayacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın perdesi yarın oynanacak iki maçla açılacak.

Emrah Altunkaya  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta mücadelesi yarın başlayacak

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-İlkem Yapı Tarsusspor (Metro Enerji)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Uludağ Basketbol (Hatay Merkez)

14.00 ÇBK Mersin-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Servet Tazegül)

15.00 BOTAŞ-Emlak Konut (TOBB ETÜ)

16.00 OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş (Ahmet Cömert)

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