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Spor, Basketbol

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta mücadelesi yarın başlayacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılacak.

Emrah Altunkaya  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta mücadelesi yarın başlayacak

İstanbul

Haftanın açılış maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor sahasında OGM Ormanspor'u konuk edecek. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

23 Aralık Cumartesi:

13.30 BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi (Ankara)

15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.00 Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehit Mustafa Özel)

24 Aralık Pazar:

14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOFAŞ)

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Beşiktaş (Servet Tazegül)

16.00 Nesibe Aydın-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (TOBB ETÜ)

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