Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Jandarma ve trafik ekipleri, İzmir ve Manisa arasındaki Sabuncubeli Geçidi’nde yol denetimlerinde bulunuyor. Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu Sırbistan ve Karadağ’dan 492 Türk vatandaşı Adıyaman Havalimanı’na getiriliyor.
logo
Spor, Basketbol

Hidayet Türkoğlu'ndan ertelenen liglerin geleceğiyle ilgili açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu ,ertelenen basketbol liglerinin durumuyla ilgili, "Çalıştığımız birkaç senaryo var. En sağlıklı kararı vereceğimize kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Erkan Tiryaki   | 04.04.2020
Hidayet Türkoğlu'ndan ertelenen liglerin geleceğiyle ilgili açıklama

Ankara

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen basketbol liglerinin durumuyla ilgili, "Çalıştığımız birkaç senaryo var. Bunları kulüplerimizle de paylaşacağız ve geri dönüş alacağız. En sağlıklı kararı vereceğimize kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

TRT Spor'un yayınına bağlanarak açıklamalarda bulunan Türkoğlu, çok tuhaf bir süreçten geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın cevabını bulamadığı süreci biz de yakından takip ediyoruz. Sayın Bakanımız ile görüşmemizde kendisine de durumlar anlattık. Bazı şeyler sadece bizlerle bağlantılı değil. Önemli olan bir an önce herkesin sağlığına kavuşması. Federasyon olarak bütün çalışmaları yapıyoruz. Çalıştığımız birkaç senaryo var. Bunları kulüplerimizle de paylaşacağız ve geri dönüş alacağız. En sağlıklı kararı vereceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Kolay bir süreç olmayacak. Ne kadar devam edeceğini de kimse bilmiyor."

Türkoğlu, alacakları kararlarla ilgili anlayış beklediklerini de dile getirerek, "Bu süreçte maalesef her yapacağımız olayda, değişiklikte herkesin mutlu olamayacağı durumlarla da karşı karşıya olabiliriz. İnşallah, insanlarımız, kulüplerimiz, camialarımız bu süreçte anlayışlı olur. Çoğu kararları da onlarla alacağız. İnşallah, bu süreci onlarla birlikte zararsız şekilde atlatırız." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak bu süreçte evden çalıştıklarını aktaran Türkoğlu, yetkili makamların tavsiyelerinin titizlikle yerine getirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hamilelere Kovid-19'a karşı 'dikkatli olun' uyarısı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini aştı
İran'da 106 yaşındaki Kovid-19 hastası iyileşti
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 158 arttı

Benzer haberler

Hidayet Türkoğlu'ndan ertelenen liglerin geleceğiyle ilgili açıklama

Hidayet Türkoğlu'ndan ertelenen liglerin geleceğiyle ilgili açıklama

Hidayet Türkoğlu'ndan 'evde kaldığını' gösteren 100 kişiye hediye

FIBA turnuvaların geleceğiyle ilgili kararını ilerleyen haftalarda verecek

Spor camiası koronavirüsle mücadele için birlik oldu

Spor camiası koronavirüsle mücadele için birlik oldu
Ömer Onan'dan basketbol liglerinin durumu hakkında açıklama

Ömer Onan'dan basketbol liglerinin durumu hakkında açıklama
Fenerbahçe'den 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür

Fenerbahçe'den 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür