Hidayet Türkoğlu AA Spor Masası'nın konuğu
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, AA Spor Masası'nda değerlendirmelerde bulunuyor.
İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu oldu.
AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayan Türkoğlu, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.