Euro
6.15
Dolar
5.50
BIST 100
99,056.04
Altın
1,502.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA'nın konuğu
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Hidayet Türkoğlu AA Spor Masası'nın konuğu

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, AA Spor Masası'nda değerlendirmelerde bulunuyor.

09.08.2019
Hidayet Türkoğlu AA Spor Masası'nın konuğu

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu oldu.

AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayan Türkoğlu, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?

Benzer haberler

Hidayet Türkoğlu AA Spor Masası'nın konuğu

Hidayet Türkoğlu AA Spor Masası'nın konuğu

Hidayet Türkoğlu AA Spor Masası'na konuk olacak