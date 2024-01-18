Dolar
30.13
Euro
32.89
Altın
2,006.31
ETH/USDT
2,527.70
BTC/USDT
42,705.00
BIST 100
8,024.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique, Ziraat Türkiye Kupası 5. turundaki Adanaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Galatasaray'da forma giyen eski Sırp basketbolcu Milojevic hayatını kaybetti

Galatasaray'da 2008-2009 sezonunda forma giyen eski Sırp basketbolcu Dejan Milojevic, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ahmet Nurduhan  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Galatasaray'da forma giyen eski Sırp basketbolcu Milojevic hayatını kaybetti Fotoğraf: Ercan Çakar/AA

Saraybosna

Golden State Warriors'ta 2021'den itibaren yardımcı antrenörlük görevi yapan, 1977 doğumlu eski basketbolcu Milojevic, bir restoranda yemek yediği sırada fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Milojevic, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Golden State Warriors'un sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, "Dejan Milojevic'in ani vefatından dolayı yıkılmış durumdayız. Bu, Warriors'la ilişkisi olan herkes için şok edici ve trajik bir darbe. Ailesi, arkadaşları ve onunla çalışmaktan inanılmaz zevk alan hepimiz için inanılmaz derecede zor bir dönem." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan başsağlığı paylaşımı

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "2008-2009 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden eski oyuncumuz ve NBA takımlarından Golden State Warriors'un asistan koçlarından Dejan Milojevic'in geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Dejan Milojevic'in ailesine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜRK-İŞ kamu işçisine ek zam talebini, Bakan Işıkhan'a iletti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Alper Gezeravcı’yı gönülden tebrik ediyor, yapacağı bilimsel çalışmalarda başarılar diliyorum
Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu bir gün ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Galatasaray'da forma giyen eski Sırp basketbolcu Milojevic hayatını kaybetti

Galatasaray'da forma giyen eski Sırp basketbolcu Milojevic hayatını kaybetti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet