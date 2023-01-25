Dolar
18.80
Euro
20.51
Altın
1,945.78
ETH/USDT
1,575.00
BTC/USDT
22,867.00
BIST 100
5,297.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Galatasaray FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turuna galibiyetle başladı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi BLMA'yı 88-75 yendi.

Emrah Oktay   | 25.01.2023
Galatasaray FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turuna galibiyetle başladı Fotoğraf: Murat Şengül - AA

Bodrum-Datça feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Karabük'te protesto edildi
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
Bakan Soylu, yerli yazılım "ASENA" ile 6 bin 636 suçlunun yakalandığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, trafik kazasında şehit olan 2 askerin ailesiyle telefonda görüştü

Benzer haberler

Galatasaray FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turuna galibiyetle başladı

Galatasaray FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turuna galibiyetle başladı

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı şampiyon olacaklarına inanıyor

LeBron James'in rekor kırdığı maçta Lakers farklı mağlup oldu

Tekerlekli sandalye basketbol takımının tek kadın sporcusu, şampiyonluk için ter döküyor

Tekerlekli sandalye basketbol takımının tek kadın sporcusu, şampiyonluk için ter döküyor
Giresunspor, Galatasaray'ın galibiyet serisine son vermek için sahaya çıkacak

Giresunspor, Galatasaray'ın galibiyet serisine son vermek için sahaya çıkacak
Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 3 yıl geçti

Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 3 yıl geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet