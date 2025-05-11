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Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, SUNEL Arena'da oynadıkları Unicaja Malaga maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu.
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Basketbol, Dünyadan Spor

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni ikinci bitirdi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi final maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 83-67 mağlup olarak organizasyonun 2024-2025 sezonunu ikinci tamamladı.

Can Öcal  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni ikinci bitirdi

Atina
Karşılaşmanın ilk 2 dakikası hücum anlamında kısır geçti. Sarı-kırmızılılar, 3. dakikada Palmer'ın turnikesiyle durumu 4-0 yaptı. Bu dakikadan sonra temposunu artıran Unicaja Malaga, 5. dakikada Perry'in pota altından bulduğu basketle 10-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 4-10. Sonrasında İspanya ekibi Osetkowski'nin turnikeden bulduğu basketle 7. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 10-17. Bu dakikadan sonra sert savunma yaparak sarı-kırmızılıların farkı kapatmasına izin vermeyen Unicaja Malaga, ilk çeyreği 19-13 önde bitirdi.
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Unicaja Malaga'nın basketleriyle başlayan ikinci periyotta Kalinoski, 12. dakikada bulduğu üç sayılık isabetle farkı 11'e kadar çıkardı: 13-24. Bu dakikadan sonra daha iyi savunma yapan Galatasaray, 17. dakikada Blumbergs'in smacıyla beraberliği yakaladı: 26-26. Sonrasında Unicaja Malaga, Perez'in pota altından fark yaratmasıyla soyunma odasına 37-31 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda sarı-kırmızılılar, 24. dakikada Palmer'ın turnikeden bulduğu basketle farkı 3'e indirdi: 40-43. İspanyol temsilcisi, bu dakikadan sonra Taylor, Kravish ve Osetkowski ile hücuma fark yarattı. Unicaja Malaga, 27. dakikada Kravish'in pota altından bulduğu basketle farkı 9'a çıkardı: 42-51. Sonrasında Galatasaray, Wallace ile arka arkaya sayılar buldu. Periyodun bitmesine 19 saniye kala Kravish ile üç sayılık basket bulan Unicaja Malaga, üçüncü çeyreği 56-49 önde tamamladı.

Son çeyreğe hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 31. dakikada Wallace'ın turnikesiyle farkı 5'e indirdi: 51-56. Sonrasında hücumdaki temposunu artıran Unicaja Malaga, Kalinoski'nin 38. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 16'ya kadar çıkardı. İspanya temsilcisi, karşılaşmadan 83-67 galibiyetle ayrılarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.

Bakan Bak, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ikinci olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Bakan Bak, Dörtlü Final organizasyonun şampiyonluk maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya yenilerek ikinci olan Galatasaray Basketbol Takımı için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Unicaja Malaga ile karşılaşan ve Avrupa ikincisi olan Galatasaray Basketbol Takımı’nı göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik ediyorum. Sarı-kırmızılı temsilcimizin gelecek yıllarda Avrupa şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, Galatasaray Erkek Basketbol takımına başarılar diliyorum."

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