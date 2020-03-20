Euro
6.98
Dolar
6.48
BIST 100
87,933.58
Altın
1,513.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'nın konuğu oluyor İdlib'de şehit olan Piyade Onbaşı Ramazan Nayir için memleketi Sivas'ta cenaze töreni düzenleniyor
logo
Spor, Basketbol, Koronavirüs

Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ta 3 kişide koronavirüs çıktı

Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Philadelphia 76ers'ta, 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Berad Büyük   | 20.03.2020
Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ta 3 kişide koronavirüs çıktı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği Philadelphia 76ers, oyuncular, antrenörler ve personellere koronavirüs testi yapıldığını açıkladı.

Yapılan testlerin 3 kişide pozitif çıktığı belirtilirken, koronavirüse yakalananların isimleriyle ilgili bilgi verilmedi.

Ayrıca Boston Celticsli Marcus Smart, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan ABD'li oyuncu, "İyiyim, herhangi bir semptom hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Tedbire tevessül için bu cuma fiilen camilere gidemiyoruz
Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara 'eNabız'dan ulaşabilecek
Çinli yetkililer, yeni tip koronavirüsten ölen doktor Li'nin ailesinden özür diledi
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı

Benzer haberler

Koronavirüs endişesi doğrudan yatırımları yüzde 15 düşürecek

Koronavirüs endişesi doğrudan yatırımları yüzde 15 düşürecek

Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Tedbire tevessül için bu cuma fiilen camilere gidemiyoruz

Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara 'eNabız'dan ulaşabilecek

Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara 'eNabız'dan ulaşabilecek
Çinli yetkililer, yeni tip koronavirüsten ölen doktor Li'nin ailesinden özür diledi

Çinli yetkililer, yeni tip koronavirüsten ölen doktor Li'nin ailesinden özür diledi
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı