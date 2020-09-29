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Spor, Basketbol

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final heyecanı yarın başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu şampiyonu, Yunanistan'da yarın başlayacak 8'li final organizasyonuyla belli olacak.

Erkan Tiryaki   | 29.09.2020
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final heyecanı yarın başlıyor

Ankara

Türkiye'yi temsil eden Türk Telekom'un da yer alacağı 8'li final organizasyonu, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde başkent Atina'da gerçekleştirilecek.

Türk Telekom, Fransız temsilcisi DJA Dijon'la yarın son 4 takım arasına kalma mücadelesi verecek.

OAKA Spor Salonu'nda yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

18.30 Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail) - Hereda San Pablo Burgos (İspanya)

21.30 Türk Telekom - DJA Dijon (Fransa)

1 Ekim Perşembe:

18.30 ERA Nymburk (Çekya) - AEK (Yunanistan)

21.30 Casademont Zaragoza (İspanya) - Iberostar Tenerife (İspanya)

2 Ekim Cuma:

18.30 Türk Telekom-DJA Dijon galibi / Hapoel Bank Yahav Jerusalem-Hereda San Pablo Burgos galibi

21.30 ERA Nymburk-AEK galibi / Casademont Zaragoza-Iberostar Tenerife galibi

4 Ekim Pazar:

17.00 Üçüncülük maçı

20.00 Final

Türk Telekom 6.5 ay sonra parkeye çıkacak

Türkiye'ye Avrupa kupası getirmek için mücadele edecek Türk Telekom, 6,5 ay sonra resmi bir maça çıkacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süredir maç yapamayan başkent temsilcisi, son resmi karşılaşmasını15 Mart'ta ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes karşısında oynamıştı.

Çeyrek finale rahat geldi

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale etkili bir performansla geldi.

Yer aldığı A Grubu'nu 11 galibiyet, 3 yenilgiyle lider tamamlayan mavi-beyazlılar, son 16 turunda da Beşiktaş'ı 2 maçta da yenerek çeyrek finale geldi.

Türk Telekom, organizasyonda oynadığı son 7 maçı da kazanmayı bildi.

Kadrolar değişti

Pandemide organizasyona verilen 6,5 aylık aradan dolayı takımlar kupa mücadelesini farklı kadrolarla yapacak.

8'li finalde yer alacak takımlar, 2020-2021 sezonu kadroları ve yeni transferleriyle kupayı kazanma mücadelesine girişecek.

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