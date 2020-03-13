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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karışı alınan önlemler ve yeni gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Basketbol

FIBA organizasyonları sezon sonuna kadar askıya alındı

FIBA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezon sonuna kadar bütün organizasyonları askıya aldı.

Berad Büyük   | 13.03.2020
FIBA organizasyonları sezon sonuna kadar askıya alındı

İstanbul

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA organizasyonlarının (Kadınlar Avrupa Ligi, Kadınlar Avrupa Kupası ve FIBA Avrupa Kupası) sezon sonuna kadar askıya alındığı duyuruldu.

 

Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve bu organizasyonların 2019-2020 sezonunun durumu hakkında gerekli kararları alacağı belirtildi.

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