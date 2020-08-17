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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin yeni logosu görücüye çıktı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu için hazırlanan logo, görücüye çıktı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 17.08.2020
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin yeni logosu görücüye çıktı

Ankara

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Slovenya ajansı Zadrga tarafından hazırlanan logo, bugün düzenlenen 2020-2021 normal sezon grup ve eleme maçları kura çekimi sırasında tanıtıldı.

Logoda, turnuvada şampiyona verilecek kupa, karakteristik özelliklerleriyle yeniden kurgulandı. Görsel olarak zarif ve sade bir tasarımın tercih edildiği logoda, renkler de bu kurguya uygun olarak seçildi.

Logoyu değerlendiren FIBA Avrupa Genel Sekreteri ve İcra Direktörü Kamil Novak, "Dünyanın en iyi oyuncularından oluşan kadınlar basketbolundaki en önemli organizasyonumuz, saha içi ve dışında gücünü artırmaya devam edecek. Her geçen gün daha da popülerleşerek dijital kanallarda daha fazla yer bulan organizasyonumuz, kadın basketbolunun Avrupa ve dünya genelinde yaygınlaşmasını sağlamaya devam edecek. Yeni logomuzun, daha fazla seyircinin dikkatini bu turnuvaya çekmesi yönünde faydası olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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