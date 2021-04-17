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Spor, Basketbol

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'de yarın Fenerbahçe Öznur Kablo ile Sopron Basket üçüncülük maçında, Perfumerias Avenida ile UMMC Ekaterinburg ise finalde karşı karşıya gelecek.

Yunus Kaymaz   | 17.04.2021
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor

İstanbul

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon yarın İstanbul'da belli olacak.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numarasının belli olacağı organizasyonda yarın üçüncülük ve final maçları oynanacak.

Volkswagen Arena'daki mücadelelerin ilkinde Fenerbahçe Öznur Kablo ile Macar temsilcisi Sopron Basket, saat 15.00'te üçüncülük için karşılaşacak.

Final maçında ise İspanya'nın Perfumerias Avenida takımı ile Rus ekibi UMMC Ekaterinburg saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyük kupası, 2012 ve 2016 yıllarının ardından üçüncü kez İstanbul'da sahibini bulacak.



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