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FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye’nin rakipleri belli oldu

Doğa Kırmızıoğlu   | 31.08.2021
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye’nin rakipleri belli oldu

Ankara

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımı, B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile karşılaşacak.

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