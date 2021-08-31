FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye’nin rakipleri belli oldu
Ankara
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımı, B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile karşılaşacak.
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