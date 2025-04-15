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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Opet'te başantrenörlük görevine Miguel Mendez getirildi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda Valerie Garnier'den boşalan başantrenörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Miguel Mendez getirildi.

Süha Gür  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Fenerbahçe Opet'te başantrenörlük görevine Miguel Mendez getirildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, şu an İspanya Kadın Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan, 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonluğu bulunan İspanyol antrenör Miguel Mendez ile anlaşmaya varmıştır. Miguel Mendez'e 'Ailemize hoş geldin!' diyor, hedeflerimiz yolunda nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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2001 yılında antrenörlük kariyerine başlayan Mendez, şu ana kadar 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa, 3 İtalya Ligi şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası, 4 Rusya Ligi şampiyonluğu kazandı. Tecrübeli antrenör, İspanya Milli Takımı ile 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda final oynayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

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