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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Kulübünden 'Obradovic istifa etti' haberlerine yalanlama

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'in istifa ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Hilmi Sever   | 16.11.2019
Fenerbahçe Kulübünden 'Obradovic istifa etti' haberlerine yalanlama

İstanbul

Sosyal medya ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği yönündeki haberlere ilişkin, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır." ifadesi yer aldı.

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