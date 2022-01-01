Dolar
13.27
Euro
15.15
Altın
1,829.17
ETH/USDT
3,764.20
BTC/USDT
47,410.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Koronavirüs

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Emre Doğan   | 01.01.2022
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan 2 basketbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bini geçti
İtalya'da 144 bin 243 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısına ulaşıldı
Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa’da etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı

Türkiye'de 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 8 Kovid-19 vakası

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 pozitif vaka

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 pozitif vaka
Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa’da etkisini sürdürüyor

Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa’da etkisini sürdürüyor
AB 2022’de savunma, enerji, ekonomik iyileşme ve aşı ihracatı konularına yoğunlaşacak

AB 2022’de savunma, enerji, ekonomik iyileşme ve aşı ihracatı konularına yoğunlaşacak