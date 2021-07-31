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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Dordevic oldu

Fenerbahçe Kulübünün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünün Aleksandar Dordevic olduğunu açıkladı.

Süha Gür   | 31.07.2021
Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Dordevic oldu

İstanbul

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