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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, yarın Real Madrid'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.

Ercan Doğan   | 20.10.2021
Fenerbahçe Beko, yarın Real Madrid'e konuk olacak

Istanbul

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.

Wizink Center'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde ikişer galibiyeti ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 8. sırada yer alıyor.

Real Madrid ise 3 galibiyet ve bir yenilginin ardından 4. sırada bulunuyor.

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