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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Valencia Basket'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

Dilek Erol  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Valencia Basket'i ağırlayacak

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, 28 haftada aldığı 17 galibiyetle ligde altıncı sırada yer alıyor. Valencia Basket ise kazandığı 13 maçla onuncu sırada bulunuyor.

İki takım arasında İspanya'da oynanan karşılaşmayı Valencia 77-74 kazanmıştı.

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