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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.

Süha Gür  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Ligde üst üste son 4 mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

Oynadığı tüm maçları kazanan misafir takım ise liderlik koltuğunda yer alıyor.

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