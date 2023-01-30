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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'u konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.

Ercan Çakar   | 30.01.2023
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'u konuk edecek

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde 14 galibiyet ve 7 mağlubiyete sahip Olympiakos ise averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Olympiakos, 94-67'lik skorla kazanmıştı.

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