Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'u konuk edecek

İstanbul
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.
Ligde 14 galibiyet ve 7 mağlubiyete sahip Olympiakos ise averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Olympiakos, 94-67'lik skorla kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.