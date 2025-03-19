Dolar
40.85
Euro
44.46
Altın
3,038.54
ETH/USDT
1,933.50
BTC/USDT
83,103.00
BIST 100
10,060.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak.

Süha Gür  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco deplasmanında

İstanbul

Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, geride kalan haftalarda elde ettiği 20 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

Monaco ise yaşadığı 17 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı, Fransız temsilcisi 99-69'luk skorla kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı illerde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor
Tokat'ta istinat duvarına çarpan işçi servisindeki 21 kişi yaralandı
Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında Gezi Parkı soruşturması
Şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici kapatılan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı yeniden açılacak

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco deplasmanında

TBF Yöneticisi Ökten'den 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası değerlendirmesi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta 76ers'ı yendi

THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta heyecanı yarın başlayacak

THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta heyecanı yarın başlayacak
NBA'de Cavaliers'in 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi

NBA'de Cavaliers'in 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi
NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Bulls'u yendi

NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Bulls'u yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet